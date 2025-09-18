Макрон считает неизбежным возобновление "ядерных" санкций ООН против Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что санкции на уровне ООН против ядерной программы Ирана, которые были отменены после заключения "ядерного соглашения" 2015 года, будут возвращены до конца сентября.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Axios, об этом Макрон сказал в интервью 12-му каналу Израиля в четверг.

На вопрос о том, считает ли он возобновление санкций против Ирана решенным вопросом, президент Франции ответил: "Я считаю, что да. Потому что последние сообщения, которые мы получаем от иранцев, не являются серьезными".

Макрон добавил, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи "пытался сделать взвешенное предложение" для достижения соглашения с европейскими государствами, но не получил поддержки от других членов иранского правительства.

В конце августа Великобритания, Германия и Франция, которые являются европейскими гарантами иранского "ядерного соглашения", направили в Совбез ООН письмо о применении механизма возвращения санкций против Ирана.

Это произошло на фоне отсутствия прогресса в переговорах с Тегераном, от которого европейцы требовали конкретных обязательств по отказу от создания ядерного оружия.

Ожидается, что на следующей неделе Совет безопасности ООН вынесет на голосование возобновление санкций против Ирана, которые могут быть возвращены до 27 сентября.

Иранцы угрожают в ответ выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.