В МВД Франции насчитали полмиллиона участников забастовок, есть пострадавшие

В общенациональных забастовках во Франции 18 сентября приняли участие более полумиллиона человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По оценкам Министерства внутренних дел, в демонстрациях-забастовках по всей территории Франции в четверг приняли участие более 500 тысяч человек, из которых 55 000 – в Париже.

В профсоюзах в конце дня заявили, что считают мероприятия большим успехом. Они отметили, что пока не определили новую дату массовых протестов.

В МВД отметили, что в результате различных инцидентов во время акций пострадали десять участников демонстраций и один журналист. Незначительные телесные повреждения получили 11 полицейских. Задержали 181 человека, из них 31 – в Париже.

Des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont éclaté dans le 11e arrondissement de Paris. Du gaz lacrymogène a été largement utilisé à l’intérieur du cortège. Ces confrontations ont provoqué des bousculades aux abords d’un café boulevard Voltaire. pic.twitter.com/LWnt47tTv1 – Le Figaro (@Le_Figaro) September 18, 2025

Напомним, забастовка была созвана в знак протеста против проекта бюджета правительства на 2026 год с мерами экономии.

Многие считают, что бюджетные предложения новоназначенного премьера Себастьяна Лекорню не будут существенно отличаться от того, что предлагал его предшественник Франсуа Байру для сокращения гигантского государственного долга.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотум недоверия.

