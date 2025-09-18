У Навроцкого не исключили встречи с Зеленским на полях ООН

Президент Польши Кароль Навроцкий может встретиться с Владимиром Зеленским в рамках недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом сказал глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Пшидач на пресс-конференции в четверг сказал, что Навроцкий в течение 21-24 сентября посетит США, где примет участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Он рассказал, что на полях сессии Генассамблеи ООН состоится ряд двусторонних и многосторонних встреч в различных форматах.

"Состоятся прямые контакты, в частности с важнейшими политиками дипломатического мира, в частности – я убежден, что состоится также прямой контакт с президентом Дональдом Трампом", – сказал Пшидач.

На вопрос о возможной встрече с президентом Украины представитель канцелярии Навроцкого сказал, что зал заседаний ООН "фактически небольшой и в нем находятся все, поэтому контакты между политиками очевидны".

"Поэтому, безусловно, по крайней мере короткий обмен мнениями и взглядами с президентом Украины там может состояться", – сказал он.

В случае, если Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий проведут переговоры на полях ООН, это станет их первой двусторонней встречей. Последний контакт между ними состоялся в августе, когда польский президент направил украинскому коллеге поздравление с Днем независимости.

В МИД ранее подтвердили, что президент Владимир Зеленский будет присутствовать на неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке.