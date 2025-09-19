Мерц: Німеччина визначиться щодо санкцій ЄС проти Ізраїлю до жовтня

Німеччина ухвалить рішення на підтримку санкцій Європейського Союзу проти Ізраїлю до засідання ЄС в Копенгагені в жовтні.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Мадрида, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Виступаючи разом з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, Мерц сказав, що дії Ізраїлю в секторі Гази не відповідають заявленим цілям, але наголосив, що Німеччина не поділяє думку, що ці дії є геноцидом.

Також Мерц зазначив, що для його країни визнання палестинської державності наразі не є предметом обговорення.

Коментарі Мерца підкреслюють, що Німеччина все більше схильна критикувати Ізраїль, але все ще не наважується вживати каральних заходів проти країни, за яку її уряд відчуває особливу відповідальність.

Нещодавно Європейська комісія запропонувала призупинити торговельну угоду, що стосується близько 5,8 млрд євро ізраїльського експорту, через війну в секторі Гази, хоча наріз ця міра не має достатньої підтримки серед країн ЄС для її ухвалення.

"Ми дійдемо остаточної думки німецького уряду з цих питань, на які зараз потрібно відповісти на європейському рівні, у найближчі дні. Ми знову обговоримо ці питання наступного тижня на рівні федерального кабінету. Я припускаю, що тоді ми матимемо позицію на неформальному засіданні ради 1 жовтня в Копенгагені, яку також підтримає весь німецький уряд", – сказав Мерц.

Німеччина стверджує, що має особливі зобов'язання перед Ізраїлем через свою відповідальність за Голокост, але ця позиція зазнає тиску через зростаючу стурбованість Європи ситуацією у секторі Гази.

Раніше Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що його країна поки що не погодиться з пропозицією Європейської комісії щодо введення санкцій проти Ізраїлю за гуманітарну ситуацію в секторі Гази.

