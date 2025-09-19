Мерц: Германия определится по санкциям ЕС против Израиля до октября

Германия примет решение в поддержку санкций Европейского Союза против Израиля до заседания ЕС в Копенгагене в октябре.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита в Мадрид, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Выступая вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом, Мерц сказал, что действия Израиля в секторе Газа не соответствуют заявленным целям, но подчеркнул, что Германия не разделяет мнение, что эти действия являются геноцидом.

Также Мерц отметил, что для его страны признание палестинской государственности пока не является предметом обсуждения.

Комментарии Мерца подчеркивают, что Германия все больше склонна критиковать Израиль, но все еще не решается применять карательные меры против страны, за которую ее правительство чувствует особую ответственность.

Недавно Европейская комиссия предложила приостановить торговое соглашение, касающееся около 5,8 млрд евро израильского экспорта, из-за войны в секторе Газа, хотя на данный момент эта мера не имеет достаточной поддержки среди стран ЕС для ее принятия.

"Мы придем к окончательному мнению немецкого правительства по этим вопросам, на которые сейчас нужно ответить на европейском уровне, в ближайшие дни. Мы снова обсудим эти вопросы на следующей неделе на уровне федерального кабинета. Я предполагаю, что тогда мы будем иметь позицию на неформальном заседании совета 1 октября в Копенгагене, которую также поддержит все немецкое правительство", – сказал Мерц.

Германия утверждает, что имеет особые обязательства перед Израилем из-за своей ответственности за Холокост, но эта позиция подвергается давлению из-за растущей обеспокоенности Европы ситуацией в секторе Газа.

Ранее Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы.

Отметим, министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль заявил, что его страна пока не согласится с предложением Европейской комиссии о введении санкций против Израиля за гуманитарную ситуацию в секторе Газа.

