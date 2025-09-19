Во Франции задержали более 300 участников масштабных протестов

Во Франции, где 18 сентября проходили масштабные акции протеста, по их итогам задержали 309 человек.

Об этом рассказал глава французского МВД Брюно Ретайо, которого цитирует Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

По словам министра, всего по всей стране прошли 700 протестных акций.

"Предварительное размещение наших сил правопорядка сыграло сдерживающую роль", – сказал Ретайо.

В целом власти Франции насчитали около 500 тысяч демонстрантов, из них 50-100 тысяч вышли на протесты в столице Париже. Было мобилизовано к охране порядка 6000 полицейских и жандармов.

Ретайо также добавил, что из 309 задержанных 134 человека были помещены под стражу.

Кроме того, по его словам, "26 сотрудников правоохранительных органов получили ранения".

Напомним, забастовку созвали как протест против проекта бюджета правительства на 2026 год с мерами экономии.

Многие считают, что бюджетные предложения новоназначенного премьера Себастьена Лекорню не будут существенно отличаться от того, что предлагал предыдущий глава правительства Франсуа Байру для сокращения гигантского государственного долга.

Большинство французов не верят, что Лекорню удастся решить проблему, с которой не справился его предшественник – найти компромисс с фракциями в парламенте, чтобы утвердить бюджет и не получить вотума недоверия.

Читайте также: Последнее правительство Макрона: сможет ли новый премьер вывести Францию из политического кризиса