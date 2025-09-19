Італійський порт заблокував в’їзд вантажівок, які могли перевозити зброю Ізраїлю

Італійський порт Равенна відмовив у в'їзді двом вантажівкам, які, як стверджується, перевозили зброю до Ізраїлю, на тлі протестів італійських докерів та інших профспілкових організацій проти наступу в секторі Гази.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Мер Равенни Алессандро Бараттоні заявив, що портове управління прийняло його прохання та прохання регіонального уряду відмовити у в'їзді вантажівкам, які могли перевозити вибухівку до ізраїльського порту Хайфа.

"Італійська держава заявляє, що заблокувала продаж зброї Ізраїлю, але неприйнятно, що завдяки бюрократичним лазівкам вона може пройти через Італію з інших країн", – заявив Бараттоні.

Він не надав деталей про походження контейнерів і не надав доказів їхнього вмісту.

Подібні дії з блокування поставок зброї до Ізраїлю вжили докери в інших європейських країнах, таких як Франція, Швеція та Греція.

Зазначимо, нещодавно Іспанія вирішила заборонити ізраїльським кораблям і літакам зі зброєю заходити в іспанські порти або входити в іспанський повітряний простір.

Також Іспанія скасувала контракт на 700 млн євро зі збройовою компанією з Ізраїлю.

