Итальянский порт заблокировал въезд грузовиков, которые могли перевозить оружие Израиля

Итальянский порт Равенна отказал во въезде двум грузовикам, которые, как утверждается, перевозили оружие в Израиль, на фоне протестов итальянских докеров и других профсоюзных организаций против наступления в секторе Газы.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Мэр Равенны Алессандро Бараттони заявил, что портовое управление приняло его просьбу и просьбу регионального правительства отказать во въезде грузовикам, которые могли перевозить взрывчатку в израильский порт Хайфа.

"Итальянское государство заявляет, что заблокировало продажу оружия Израилю, но недопустимо, что благодаря бюрократическим лазейкам оно может пройти через Италию из других стран", – заявил Бараттони.

Он не предоставил подробностей о происхождении контейнеров и не предоставил доказательств их содержимого.

Подобные действия по блокированию поставок оружия в Израиль предприняли докеры в других европейских странах, таких как Франция, Швеция и Греция.

Отметим, недавно Испания решила запретить израильским кораблям и самолетам с оружием заходить в испанские порты или входить в испанское воздушное пространство.

Также Испания отменила контракт на 700 млн евро с оружейной компанией из Израиля.

