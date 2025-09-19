Глава МЗС Чехії відкинув звинувачення ООН у геноциді з боку Ізраїлю

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відкидає висновки комісії ООН щодо того, що Ізраїль начебто вчиняє геноцид у секторі Гази.

Його слова цитує iDnes, передає "Європейська правда".

За даними Комісії ООН з розслідування щодо окупованих палестинських територій, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, президент Ісаак Герцог і колишній міністр оборони Йоав Галант "підбурювали до геноциду".

"Я беру до відома звіт комісії, хоча не погоджуюся з її висновками. Я вважаю деякі частини цього звіту, виривання висловлювань з контексту, а особливо звинувачення проти президента Герцога безпідставними і справді перебільшеними", – заявив Ліпавський.

На думку міністра, минуле деяких членів комісії підриває довіру до незалежності її висновків. Будь-яка юридична оцінка, за його словами, є справою міжнародних судів, зокрема Міжнародного суду ООН.

"Водночас звіт містить серйозні висновки щодо критичної гуманітарної ситуації в Газі, яку Чехія вже давно закликає всі сторони конфлікту покращити. У всіх переговорах я наголошую на необхідності припинення війни, захисту цивільного населення, звільнення заручників та роззброєння ХАМАС", – визнав очільник МЗС Чехії.

Зазначимо, Єврокомісія запропонувала частково призупинити участь Ізраїлю у програмі "Горизонт Європа", за рахунок якої фінансуються наукові дослідження та стартапи, у зв’язку з ситуацією у секторі Гази.

Окрім цього, Єврокомісія запропонувала призупинити торговельну угоду через війну в секторі Гази.

Нещодавно Ліпавський заявив, що його країна виступить проти призупинення угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Ізраїлем.

Читайте також, як Європа змінює політику в регіоні на тлі катастрофи у Газі.