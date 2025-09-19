Глава МИД Чехии отверг обвинения ООН в геноциде со стороны Израиля

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отвергает выводы комиссии ООН о том, что Израиль якобы совершает геноцид в секторе Газа.

Его слова цитирует iDnes, передает "Европейская правда".

По данным Комиссии ООН по расследованию в отношении оккупированных палестинских территорий, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Исаак Герцог и бывший министр обороны Йоав Галант "подстрекали к геноциду".

"Я принимаю к сведению отчет комиссии, хотя не согласен с ее выводами. Я считаю некоторые части этого отчета, вырывание высказываний из контекста, а особенно обвинения против президента Герцога безосновательными и действительно преувеличенными", – заявил Липавский.

По мнению министра, прошлое некоторых членов комиссии подрывает доверие к независимости ее выводов. Любая юридическая оценка, по его словам, является делом международных судов, в частности Международного суда ООН.

"В то же время отчет содержит серьезные выводы о критической гуманитарной ситуации в Газе, которую Чехия уже давно призывает все стороны конфликта улучшить. Во всех переговорах я подчеркиваю необходимость прекращения войны, защиты гражданского населения, освобождения заложников и разоружения ХАМАС", – признал глава МИД Чехии.

Отметим, Еврокомиссия предложила частично приостановить участие Израиля в программе "Горизонт Европа", за счет которой финансируются научные исследования и стартапы, в связи с ситуацией в секторе Газа.

Кроме этого, Еврокомиссия предложила приостановить торговое соглашение из-за войны в секторе Газа.

Недавно Липавский заявил, что его страна выступит против приостановления соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и Израилем.

Читайте также, как Европа меняет политику в регионе на фоне катастрофы в Газе.