Министр обороны Польши: ответственность за разрушенный дом под Люблином несет РФ

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ответственность за события в ночь с 9 на 10 сентября, в том числе за частичное разрушение дома в селе Вырыки под Люблином, несет Российская Федерация.

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы польского оборонного ведомства приводит PAP.

Комментарий министра прозвучал на фоне появления информации о том, что дом разрушил не сбитый беспилотник, а ракета с F-16, у которой не сработала система наведения.

Когда его попросили подтвердить эту информацию, Косиняк-Камыш отметил, что "детали выясняет прокуратура".

"Есть несколько гипотез, которые могут быть реальными – каждая из них должна быть проверена. Было бы очень безответственно с моей стороны делать выводы сегодня, потому что в интернете мы можем прочитать о нескольких различных причинах, по которым это могло произойти, поэтому эти детали должны быть проверены", – сказал он.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что ответственность за этот инцидент несет Россия: "Российские дроны – это причина, это мотив, и это виновники".

Напомним, 16 сентября Rzeczpospolita вышли с публикацией о том, что крышу дома, пострадавшего во время вторжения российских БпЛА в Польшу, разрушила ракета, у которой не сработала система наведения.

Президент Кароль Навроцкий после этого потребовал объяснений у правительства Польши.

В Минобороны Польши заверили, что не скрывают информацию о расследовании, и что независимо от того, как именно пострадал дом, ответственность за это – на России, которая направила беспилотники в воздушное пространство Польши.

Повреждение частного жилого дома в Вырыках – единственный случай разрушений в результате первого массового вторжения российских БпЛА в Польшу 10 сентября, которых было всего около двух десятков. Обломки нашли в разных районах страны, некоторые беспилотники залетели почти на 300 км от восточной границы.

