Британія звинуватила двох чоловіків у кібератаці на транспортну компанію

У Великій Британії звинуватили двох молодих чоловіків у кібератаці на лондонську транспортну компанію в 2024 році.

Про це пише Reuters із посиланням на заяву Національного агентства Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA), передає "Європейська правда".

Як зазначається, у серпні 2024 року атаці піддалася компанія Transport for London (TfL), яка управляє мережею метро і автобусів столиці, щодня перевозячи мільйони пасажирів.

TfL заявила, що зловмисники отримали доступ до деяких особистих даних клієнтів.

Відтак 19-річний Талха Джубайр і 18-річний Овен Флаверс були звинувачені відповідно до Закону про неправомірне використання комп'ютерних технологій у змові з метою вчинення несанкціонованих дій проти TfL.

Агентство повідомило, що Флаверс також був звинувачений у злочинах, пов'язаних з каліфорнійською компанією Sutter Health, однією з найбільших систем охорони здоров'я в США, та у змові з іншими особами з метою проникнення в мережі SSM Health Care Corporation.

NCA додало, що слідчі вважають, що атака на TfL була здійснена членами хакерського угруповання, відомого як Scattered Spider.

У травні агентство з юридичної допомоги Великої Британії повідомило про кібератаку, внаслідок якої було викрадено "значну" кількість персональних даних, включно із кримінальними записами людей, які з 2010 року подавали заяви на отримання юридичної допомоги.

А в липні Британія повідомила про викриття операції російської військової розвідки, пов’язаної з використанням складного шкідливого програмного забезпечення для кібершпигунства.