Британия обвинила двух мужчин в кибератаке на транспортную компанию

В Великобритании обвинили двух молодых мужчин в кибератаке на лондонскую транспортную компанию в 2024 году.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Национального агентства Великобритании по борьбе с преступностью (NCA), передает "Европейская правда".

Как отмечается, в августе 2024 года атаке подверглась компания Transport for London (TfL), которая управляет сетью метро и автобусов столицы, ежедневно перевозя миллионы пассажиров.

TfL заявила, что злоумышленники получили доступ к некоторым личным данным клиентов.

В результате 19-летний Талха Джубайр и 18-летний Оуэн Флаверс были обвинены в соответствии с Законом о неправомерном использовании компьютерных технологий в сговоре с целью совершения несанкционированных действий против TfL.

Агентство сообщило, что Флаверс также был обвинен в преступлениях, связанных с калифорнийской компанией Sutter Health, одной из крупнейших систем здравоохранения в США, и в сговоре с другими лицами с целью проникновения в сети SSM Health Care Corporation.

NCA добавило, что следователи считают, что атака на TfL была осуществлена членами хакерской группировки, известной как Scattered Spider.

В мае агентство по юридической помощи Великобритании сообщило о кибератаке, в результате которой было похищено "значительное" количество персональных данных, включая уголовные записи людей, которые с 2010 года подавали заявления на получение юридической помощи.

А в июле Великобритания сообщила о раскрытии операции российской военной разведки, связанной с использованием сложного вредоносного программного обеспечения для кибершпионажа.