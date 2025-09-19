Зеленський: Росія не чує позицію Трампа щодо припинення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ігнорує заклики американського лідера Дональда Трампа щодо припинення розв’язаної нею війни.

Про це український президент написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський виступив із цією заявою на тлі чергової нічної атаки російських безпілотників по цивільних об'єктах в низці українських міст.

"Знову росіяни б’ють по цивільних тоді, коли весь світ, і передусім Сполучені Штати, закликають до миру. Ми чуємо позицію президента Трампа щодо припинення вбивств і погодилися на всі пропозиції, щоб розблокувати дипломатію. Але не чують цю позицію, схоже, у Росії", – підкреслив він.

За словами президента, це означає, що потрібно активніше реалізовувати ініціативи, які посилюють Україну, зокрема програму PURL, спільне виробництво озброєнь, фіналізацію гарантій безпеки.

"На столі – масштабні угоди щодо дронів та закупівлі зброї, які Україна запропонувала Америці. Потрібні рішучі дії, щоб Росія зрештою теж погодилася на дипломатію", – наголосив Зеленський.

Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося. Водночас президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.

Зокрема під час зустрічі зі британським прем’єром Кіром Стармером Трамп дав зрозуміти, що вважає фактор російських доходів від продажу енергоресурсів одним з ключових у питанні припинення російсько-української війни.