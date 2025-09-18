Трамп вважає нафтові доходи РФ ключовим фактором у примусі Путіна до миру

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що вважає фактор російських доходів від продажу енергоресурсів одним з ключових у питанні припинення російсько-української війни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції з британським прем’єром Кіром Стармером.

Трампа запитали, чи не наблизився час для санкцій проти Росії – з огляду на те, як поводився Путін після зустрічі на Алясці і неодноразові визнання самого Трампа, що він розчарований.

Президент США у відповідь повернувся до питання, що деякі європейські країни досі купують російську нафту, та що нафтові доходи вкрай важливі для економіки Росії.

"Все дуже просто: якщо ціни на нафту знизяться – у Путіна не буде вибору, йому доведеться виходити з цієї війни", – сказав Трамп.

Він нагадав, що попередив Індію і Китай про заходи, якщо вони продовжать купувати російську нафту, та додав, що зниженню світових цін має посприяти ініційоване ним збільшення видобутку у США.

"Ми це можемо зробити, можемо зробити. Бо це не чесна гра зі США", – сказав він, вочевидь маючи на увазі відмову Європи від російських енергоресурсів.

Останнім часом з Вашингтона лунали сигнали, що Трамп дозріває до рішення про санкції проти Росії, але поки цього так і не відбулося. Водночас президент США вимагає від Європи цілковито припинити купувати російські енергоресурси – як передумову для американських санкцій.