Зеленский: Россия не слышит позицию Трампа о прекращении войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия игнорирует призывы американского лидера Дональда Трампа о прекращении развязанной ею войны.

Об этом украинский президент написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Зеленский выступил с этим заявлением на фоне очередной ночной атаки российских беспилотников по гражданским объектам в ряде украинских городов.

"Опять россияне бьют по гражданским тогда, когда весь мир, и прежде всего Соединенные Штаты, призывают к миру. Мы слышим позицию президента Трампа о прекращении убийств и согласились на все предложения, чтобы разблокировать дипломатию. Но не слышат эту позицию, похоже, в России", – подчеркнул он.

По словам президента, это означает, что нужно активнее реализовывать инициативы, которые усиливают Украину, в частности программу PURL, совместное производство вооружений, финализацию гарантий безопасности.

"На столе – масштабные соглашения по дронам и закупке оружия, которые Украина предложила Америке. Нужны решительные действия, чтобы Россия в конце концов тоже согласилась на дипломатию", – подчеркнул Зеленский.

В последнее время из Вашингтона звучали сигналы, что Трамп созревает к решению о санкциях против России, но пока этого так и не произошло. В то же время президент США требует от Европы полностью прекратить покупать российские энергоресурсы – как предпосылку для американских санкций.

В частности, во время встречи с британским премьером Киром Стармером Трамп дал понять, что считает фактор российских доходов от продажи энергоресурсов одним из ключевых в вопросе прекращения российско-украинской войны.