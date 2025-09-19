Іспанія підтримує монетизацію заморожених активів РФ для допомоги Україні

Міністр економіки Іспанії Карлос Куерпо заявив у п'ятницю, 19 вересня, що його уряд підтримує зусилля Європейської комісії з монетизації заморожених російських активів для допомоги Україні.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Куерпо заявив, що Іспанія виступає за "максимальне збільшення фінансування України".

"Ми виступаємо за пошук креативних способів використання цих заморожених активів", – наголосив міністр економіки країни.

Куерпо також зазначив, що Іспанія, яка є одним з основних імпортерів російського скрапленого природного газу в Європейському Союзі, працює над скороченням цього імпорту та диверсифікацією поставок з таких країн, як США.

Нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність термінового розробити нове рішення щодо військового фінансування України на основі заморожених російських активів.

За даними ЗМІ, Європейська комісія пропонує нову ідею, як відправити мільярди євро заморожених російських активів в Україну, замінивши гроші, переказані Києву, векселями, забезпеченими ЄС.

Нова пропозиція може вивільнити значний потік додаткового фінансування для військових зусиль Києва без технічної експропріації самих російських активів, що було б юридично ризиковано.

