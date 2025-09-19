Испания поддерживает монетизацию замороженных активов РФ для Украины

Министр экономики Испании Карлос Куэрпо заявил в пятницу, 19 сентября, что его правительство поддерживает усилия Европейской комиссии по монетизации замороженных российских активов для помощи Украине.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Куэрпо заявил, что Испания выступает за "максимальное увеличение финансирования Украины".

"Мы выступаем за поиск креативных способов использования этих замороженных активов", – подчеркнул министр экономики страны.

Куэрпо также отметил, что Испания, которая является одним из основных импортеров российского сжиженного природного газа в Европейском Союзе, работает над сокращением этого импорта и диверсификацией поставок из таких стран, как США.

Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости срочно разработать новое решение по военному финансированию Украины на основе замороженных российских активов.

По данным СМИ, Европейская комиссия предлагает новую идею, как отправить миллиарды евро замороженных российских активов в Украину, заменив деньги, переведенные Киеву, векселями, обеспеченными ЕС.

Новое предложение может высвободить значительный поток дополнительного финансирования для военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.

