Силы обороны Эстонии начали внеплановые учения по отражению угроз с воздуха

В Эстонии на этой неделе стартовали внеплановые учения Сил обороны, направленные на отработку действий в случае нарушений воздушной границы.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Силы обороны Эстонии, пишет "Европейская правда".

Поводом для учений стало недавнее нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, отметили эстонские военные.

"Десятки дронов, которые недавно нарушили воздушное пространство Польши, снова показывают влияние военных действий России на соседние страны. Если изменение курса отдельного летательного аппарата можно объяснить влиянием электронных средств, то массовое появление дронов в Польше вызывает подозрение на целенаправленную провокацию", – заявил командующий Силами обороны генерал-лейтенант Андрус Мерило.

В рамках учений военные отрабатывают воздушное наблюдение с перемещением радаров, частичное ограничение полетов на востоке страны, а также повышение готовности подразделений противовоздушной обороны, которые размещаются за пределами военных городков.

Параллельно проводятся учебные занятия для военнослужащих Сил обороны и добровольцев Кайтселийта.

Учения позволяют отработать процедуры реагирования на повышенную воздушную угрозу. Руководство учениями осуществляется военно-воздушными силами Эстонии.

В Силах обороны подчеркнули, что угрозы безопасности страны пока нет, однако нарушения воздушного пространства повышают риски, которые можно предотвратить заранее.

Как известно, 10 сентября российские беспилотники в количестве около двух десятков впервые массово залетели на территорию Польши. Отдельные из них залетели почти на 300 км вглубь от восточной границы.

18 сентября Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

