Фаворит виборів у Чехії Бабіш виключає скасування заборони на російські медіа

Андрей Бабіш, лідер правопопулістського руху ANO, який має всі шанси перемогти на виборах у Чехії, заявив, що не планує скасовувати заборону на російські медіа, які перебувають під санкціями ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Один із заступників голови ANO, Радек Вондрачек, натякнув на можливість розблокування російських каналів під час конференції минулої суботи, але згодом відмовився від цієї ідеї.

"Мені байдуже, що сказав пан Вондрачек. Я навіть не слухав цього. Але ми точно нічого подібного не плануємо й не підтримуємо. Це повна нісенітниця. Якщо хтось хоче проштовхувати такі дурні ідеї, то точно не в русі ANO", – заявив Бабіш у коментарі виданню у п’ятницю.

У ліберальних партій є побоювання, що в разі перемоги Бабіша на виборах у Чехії 3-4 жовтня й повернення його на посаду прем’єр-міністра, Прага може приєднатися до Будапешта і Братислави, які формують проросійський блок в центрі Європи.

Вондрачек, виступаючи на панельній дискусії, організованій Організацією із захисту свободи слова, заявив, що "заборони сьогодні – це просто дурість".

Російські медіа, зокрема підконтрольні Кремлю RT, Sputnik, Russia 24, RTR Planeta та TV Centre, були заборонені в рамках санкцій ЄС після повномасштабного вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року.

