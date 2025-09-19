Фаворит выборов в Чехии Бабиш исключает отмену запрета на российские СМИ

Андрей Бабиш, лидер правопопулистского движения ANO, который имеет все шансы победить на выборах в Чехии, заявил, что не планирует отменять запрет на российские СМИ, которые находятся под санкциями ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Один из заместителей председателя ANO, Радек Вондрачек, намекнул на возможность разблокирования российских каналов во время конференции в минувшую субботу, но впоследствии отказался от этой идеи.

"Мне все равно, что сказал господин Вондрачек. Я даже не слушал этого. Но мы точно ничего подобного не планируем и не поддерживаем. Это полная чушь. Если кто-то хочет проталкивать такие глупые идеи, то точно не в движении ANO", – заявил Бабиш в комментарии изданию в пятницу.

У либеральных партий есть опасения, что в случае победы Бабиша на выборах в Чехии 3-4 октября и возвращения его на пост премьер-министра, Прага может присоединиться к Будапешту и Братиславе, которые формируют пророссийский блок в центре Европы.

Вондрачек, выступая на панельной дискуссии, организованной Организацией по защите свободы слова, заявил, что "запреты сегодня – это просто глупость".

Российские СМИ, в частности подконтрольные Кремлю RT, Sputnik, Russia 24, RTR Planeta и TV Centre, были запрещены в рамках санкций ЕС после полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года.

Ранее движение ANO Оппозиционное движение ANO заверило, что не войдет в возможную коалицию с теми, кто будет требовать выхода Чехии из НАТО и ЕС.

О том, как может измениться власть в Чехии и как это может повлиять на отношения с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Друзья Украины или единомышленники Орбана: как выборы могут изменить внешний курс Праги.