Разведка Эстонии рассказала о трудностях у войск РФ на учениях "Запад"

Российские войска, которые были переброшены ближе к странам Балтии в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2025", уже начали возвращаться на свои постоянные базы и не останутся в регионе.

Об этом заявил начальник разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг в пятницу, 19 сентября, цитирует ERR, пишет "Европейская правда".

Кивисельг заявил, что разведывательный центр фиксирует вывод Россией войск после учений. Отметим, активная часть учений "Запад-2025" проходила с 12 по 16 сентября, преимущественно на востоке Беларуси и прилегающих районах на территории России.

По словам Кивисельга, учения были меньшими по масштабу по сравнению с предыдущими подобными учениями.

"Мы предполагали, что у них не будет сил организовать более крупные учения параллельно с войной в Украине", – отметил он.

По словам Кивисельга, наибольшие трудности во время учений испытывали российский флот и военно-воздушные силы, а самым значительным событием стал ракетный удар корвета Балтийского флота по цели, который требовал сотрудничества между различными видами вооруженных сил.

Отметим, эти совместные российско-белорусские учения вызвали беспокойство в странах, граничащих с Россией.

В частности, Польша полностью закрыла границу с Беларусью с вечера 11 сентября, причем такое решение было принято еще до инцидента с падением российских дронов.

Сейм Латвии в тот же день проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Кроме того, Польша и Латвия ограничили полеты над частью своей территории у границы с Беларусью.