У Польщі заявили про корисних ідіотів, які використовують атаку дронів РФ для сіяння розбрату

Глава МВС Польщі Марчин Кервінський закликав не використовувати атаку російських дронів для поділу суспільства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в Х.

Кервінський закликав польське суспільство зберігати єдність.

"У момент небезпеки ми повинні бути разом. Ті, хто використовує атаку російських безпілотників для знищення спільноти, сіючи дезінформацію, в кращому випадку є корисними ідіотами Кремля", – заявив міністр.

W chwili zagrożenia powinniśmy być razem. Ci którzy wykorzystują atak ruskich dronów do niszczenia wspólnoty, siania dezinformacji są, w najlepszym razie, pożytecznymi idiotami Kremla. – Marcin Kierwiński (@MKierwinski) September 11, 2025

Прем’єр Польщі Дональд Туск повідомив, що військові попередньо нарахували 19 порушень повітряного простору країни. ЗМІ неофіційно кажуть про понад 20 БпЛА.

Речник польського уряду заявив, що НАТО застосував статтю 4 Північноатлантичного договору, що передбачає консультації.

У Москві в перших коментарях стосовно безпілотників над Польщею заговорили про "провокації" та заявили, що РФ не збиралась атакувати Польщу, і безпілотники, застосовані проти України, буцімто не мали достатньої дальності для цього.

