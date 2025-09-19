Минобороны Польши пришлось опровергать лавину фейков о смерти военного

В Польше смерть подполковника Конрада Барнася, начальника штаба 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославце, была использована для распространения дезинформации пророссийскими аккаунтами в социальных сетях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

В среду, 17 сентября, 12-я база беспилотных летательных аппаратов в Мирославце сообщила о смерти подполковника Конрада Барнася, начальника упомянутой воинской части. В некрологе указано, что командир скончался 12 сентября в возрасте 45 лет.

Дезинформационные аккаунты в социальных сетях быстро подхватили эту тему, воспользовавшись тем, что в течение нескольких дней о смерти офицера не сообщалось.

Они писали, что его смерть совпала по времени с российским вторжением дронов в Польшу и прилетом в Польшу украинского транспортного самолета Ан-70 "с таинственным грузом". Также появились предположения, что военный погиб во время военных действий в Украине.

На эти спекуляции отреагировало Министерство обороны Польши. В четверг вечером ведомство опубликовало сообщение на платформе X, в котором призвало не распространять дезинформацию.

"Стоп дезинформации! Обратите внимание на ложную информацию, появляющуюся в сети, о смерти начальника штаба 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославце", – говорится в сообщении.

Подчеркнуто, что причиной смерти подполковника Конрада Барнася была длительная болезнь.

"Учитывая хорошую репутацию умершего военного и тяжелое время для его близких, просим не использовать эту трагедию для каких-либо целей дезинформации или создания конспирологических теорий, указывающих на другие причины смерти", – отметило Министерство национальной обороны.

Барнась был парашютистом, а также начальником штаба 12-й базы беспилотных летательных аппаратов в Мирославце. Воинская часть, созданная в 2016 году, предназначена для проведения визуальной и электронной разведки, а также для нанесения точных ударов по наземным и надводным целям.

Ранее, в 2011 году, подполковник Барнась служил в Афганистане в разведывательной группе польских сил специального назначения.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул в социальных сетях, что распространение российской пропаганды и дезинформации является действием в ущерб польскому государству.

Глава МВД Польши Марчин Кервинский призвал не использовать атаку российских дронов для разделения общества и назвал тех, кто это делает, полезными идиотами Кремля.