Во Франции разгорелся спор по поводу палестинских флагов перед мэриями

Во французской политике назревает раскол по поводу того, стоит ли праздновать предстоящее признание Францией Палестинского государства, поднимая палестинские флаги перед мэриями по всей стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Лидер Социалистической партии Оливье Фор призвал мэров поднять палестинский флаг 22 сентября, когда президент Эмманюэль Макрон официально признает Палестинское государство на Генассамблее ООН.

Однако Министерство внутренних дел Франции, которое возглавляет лидер консервативной партии Бруно Ретайо, попросило представителей местных властей немедленно потребовать от любого мэра, который решит поднять флаг, снять его – и подать срочный иск в местный суд, чтобы принудительно снять флаг, если мэр откажется выполнить требование.

"В стране и так достаточно вопросов, которые разделяют общество, чтобы еще и импортировать ближневосточный конфликт", – написал Ретайо в Facebook.

Фор в пятницу обвинил Ретайо в том, что тот пытается вмешиваться в дела за пределами своих полномочий.

Этот спор возник в крайне неудачный момент для Макрона и его нового премьер-министра Себастьяна Лекорню, который пытается составить компромиссный бюджет, чтобы одновременно удовлетворить как партию Ретайо, так и социалистов Фора.

Социалисты, проголосовавшие за отставку двух предшественников Лекорню, вступают в переговоры с требованиями, которые трудно принять и лагерю Макрона, и "Республиканцам" Ретайо.

Социалистка, мэр Нанта, является одной из самых известных городских глав, которые пообещали поднять палестинский флаг, несмотря на предостережения Министерства внутренних дел.

Представитель министерства заявил телеканалу CNews, что французское законодательство запрещает размещать на государственных зданиях, включая мэрии, "религиозные, идеологические или политические символы, которые не являются общими для всего населения".

В июне суд обязал мэра Ниццы Кристиана Эстрози, союзника Макрона, временно прекратить вывешивать израильские флаги, которые развевались там месяцами, аргументируя это тем, что израильский флаг "не может рассматриваться исключительно как символ поддержки заложников, а также воспринимается как поддержка государства Израиль и, следовательно, как выражение политической позиции".

В декабре 2024 года суд постановил, что мэры могут вывешивать украинские флаги перед своими мэриями, поскольку эти флаги "не нарушают принципа нейтральности, ведь на самом деле являются жестом солидарности, а не политическим заявлением".

Как известно, Франция объявила о намерении признать Палестинское государство и стала первой такой страной в "Группе семи". Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал эти планы.

Палестинские чиновники приветствовали анонс Парижа, тогда как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот шаг "вознаграждает террор".

