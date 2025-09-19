Ультраправая "АдН" в одном из опросов сравняла рейтинги с правящей партией Германии

Ультраправая "Альтернатива для Германии" по результатам одного из опросов имеет поддержку на том же уровне, что и правящая ХДС-ХСС – 26%.

Как сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения для ZDF.

Поддержка "АдГ" впервые в этом опросе сравнялась с рейтингом Христианско-демократического союза и их баварского партнера Христианско-социалистического союза – их поддерживают по 26% избирателей.

По сравнению с предыдущим исследованием, ХДС-ХСС потеряли один пункт поддержки, а "АдГ" получила один дополнительный.

Несмотря на растущую поддержку "АдГ", в лучшую политику правительства в случае их прихода к власти верят меньше – 21%, тогда как худшую работу правительства с ультраправыми ожидают 60%.

Поддержка коалиционной СДПГ осталась на уровне 15%, "Зеленых" – просела до 10% за последние две недели. "Левых" поддерживают 11% опрошенных.

В рейтинге политиков самым популярным остался действующий министр обороны Борис Писториус, а лидер "АдГ" Алис Вайдель, несмотря на рейтинги ее политсилы, имеет наименьшую поддержку из 10 приведенных политиков.

В другом опросе от YouGov "АдГ" впервые опередила ХДС-ХСС, в опросе Ipsos она тоже оказалась самой популярной политсилой. В ряде других недавних исследований ее рейтинги были либо на уровне с ХДС-ХСС, либо несколько ниже.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия обжалует это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

Читайте также статью: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.