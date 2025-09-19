Макрон: мы должны признать законное право палестинского народа на государство

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассматривает признание Францией и другими западными странами Палестинского государства как знаковый шаг к миру на Ближнем Востоке.

Заявление Макрона в пятницу приводит агентство АР, пишет "Европейская правда".

Макрон должен официально объявить о признании Францией Палестинского государства в понедельник в Нью-Йорке в начале сессии Генассамблеи ООН.

"Мы должны признать законное право палестинского народа на собственное государство", – сказал Макрон в интервью, которое транслировало в четверг израильское телевидение Channel 12.

"Если не предоставить политической перспективы, то фактически вы просто отдаете их в руки тех, кто предлагает только подход, ориентированный на безопасность, агрессивный подход", – добавил он.

Этот шаг будет сделан после того, как Израиль начал на этой неделе наземную операцию в городе Газа, которую Макрон назвал "абсолютно неприемлемой" и "огромной ошибкой".

Это разозлило Израиль и США, которые заявляют, что это ободряет экстремистов и вознаграждает ХАМАС.

Макрон утверждает, что этот шаг является единственным способом принести мир и стабильность в регион, поскольку он возвращает на стол переговоров решение о создании двух государств, по которому палестинское государство будет создано рядом с Израилем.

Более 145 стран уже признали Палестинское государство.

Напомним, во французской политике назревает раскол по поводу того, стоит ли праздновать будущее признание Францией Палестинского государства, поднимая палестинские флаги перед мэриями по всей стране.

