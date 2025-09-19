CNN: НАТО досі не знає, чи навмисно Росія запустила дрони в Польщу

Західні розвідувальні служби продовжують оцінювати, чи було порушення російськими безпілотниками повітряного простору Польщі минулого тижня навмисним кроком Москви.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на джерела.

За словами понад десятка джерел CNN в розвідувальних службах США та інших західних країн, там досі не мають надійної інформації про падіння російських дронів у Польщі в ніч проти 10 вересня.

Один військовий високопосадовець США в розмові із CNN оцінив імовірність того, що Росія навмисно вторглася в повітряний простір НАТО, як "50 на 50".

"Ми просто не маємо достатньої розвідінформації чи так, чи інак", – сказало CNN інше американське джерело. Воно додало, що траєкторія польоту дронів свідчить про те, що вони загубилися і намагалися відновити сигнал GPS, але інші показники можна інтерпретувати по-різному.

Джерела CNN розділились і в особистій оцінці того, чи був інцидент з дронами навмисним: одні сказали, що так, інші – що ні.

Українські співрозмовники телеканалу розповіли, що використовують засоби глушіння проти російських дронів, але за весь час ніколи не спостерігали відхилення такої великої їх кількості в бік Польщі.

Водночас усі джерела CNN погодились, що інцидент є тривожним сигналом про все більше прагнення Кремля спровокувати НАТО – можливо, навіть ризикуючи ескалацією конфлікту.

Нагадаємо, минулого тижня президент Дональд Трамп сказав журналістам, що падіння російських безпілотників у Польщі "могло бути помилкою".

Польський премʼєр Дональд Туск після цього сказав, що інцидент не був помилкою, "і ми це знаємо".