CNN: НАТО до сих пор не знает, намеренно ли Россия запустила дроны в Польшу

Западные разведывательные службы продолжают оценивать, было ли нарушение российскими беспилотниками воздушного пространства Польши на прошлой неделе преднамеренным шагом Москвы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По словам более десятка источников CNN в разведывательных службах США и других западных стран, там до сих пор нет надежной информации о падении российских дронов в Польше в ночь на 10 сентября.

Один высокопоставленный военный чиновник США в разговоре с CNN оценил вероятность того, что Россия намеренно вторглась в воздушное пространство НАТО, как "50 на 50".

"Мы просто не имеем достаточной разведывательной информации, так ли это или нет", – сказал CNN другой американский источник. Он добавил, что траектория полета дронов свидетельствует о том, что они потерялись и пытались восстановить сигнал GPS, но другие показатели можно интерпретировать по-разному.

Источники CNN разделились и в личной оценке того, был ли инцидент с дронами преднамеренным: одни сказали, что да, другие – что нет.

Украинские собеседники телеканала рассказали, что используют средства глушения против российских дронов, но за все время никогда не наблюдали отклонение такого большого их количества в сторону Польши.

В то же время все источники CNN согласились, что инцидент является тревожным сигналом о все большем стремлении Кремля спровоцировать НАТО – возможно, даже рискуя эскалацией конфликта.

Напомним, на прошлой неделе президент Дональд Трамп сказал журналистам, что падение российских беспилотников в Польше "могло быть ошибкой".

Польский премьер Дональд Туск после этого сказал, что инцидент не был ошибкой, "и мы это знаем".