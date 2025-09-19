Келлог: якщо "прогнутися" перед Путіним, далі він може напасти на країну НАТО

Спецпредставник президента США з питань України, генерал Кіт Келлог погоджується з думкою, що перемога Росії в Україні заохотить Кремль до нападу на когось із членів НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Келлог сказав в інтерв’ю The Telegraph.

Генерала запитали, чи згоден він з думкою колишнього віцепрезидента Майка Пенса про те, що у разі підкорення Росією України далі РФ може піти війною на когось із членів НАТО.

"Цілковито погоджуюсь. Путіна і Росію слід розглядати як експансіоністську державу. Він прагне відродити Російську імперію – просто подивіться в історію. Дайте йому дюйм – він відхопить милю", – відповів Келлог.

Він продовжив, що бачить паралелі між теперішньою ситуацією і тим, що відбувалось перед Другою світовою війною.

"У Мюнхені в 1938 році Гітлер заявив, що йому треба тільки Судети. Потім він захотів Рейнланд, потім Польщу, а потім ми опинилися у Другій світовій. Історія не повторюється, але у ній можна бачити подібності. Тож саме це зараз відбувається з Україною. Ми маємо зупинити його (Путіна) зараз", – наголосив Кіт Келлог.

Також в інтерв’ю Келлог висловив думку, що очільник Кремля за своєю суттю "був і залишається" агентом КГБ.

"Він не розуміє Захід. Він вдає, що не говорить англійською – але говорить, ми кілька разів ловили його на цьому. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протиставити – це міць, могутність і сила", – сказав генерал.

Він також висловив переконання, що на бряцання ядерною зброєю з боку РФ потрібно відповідати, а не мовчати, і нагадав, як Трамп говорив з лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Коли лідер Північної Кореї сказав йому, що вони ядерна держава, відповідь Трампа була – що у нього "теж є червона кнопка, вона більша за вашу і працює краще".

"Путін – реаліст, і якщо підвищити ставки – він відступить", – сказав Келлог.

Генерал також повторив, що масове порушення повітряного простору Польщі російськими БпЛА 10 вересня зовсім не схоже на випадковість і що так Росія перевіряє, якою буде реакція Заходу.

Під час останнього візиту до Києва Кіт Келлог висловив думку, що Росія вже не переможе у війні проти України.