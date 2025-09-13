Кіт Келлог про атаку російських дронів на Польщу: Путін посуває лінії

Cпеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог не вважає випадковістю атаку російських дронів на територію Польщі.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив на 21-ій Щорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES).

"Залетіло 19 дронів – це не може бути випадковістю. Може бути одна хибна ціль, може дві, але не 19",– переконаний він.

На думку Келлога, російський лідер Владімір Путін "діє цілеспрямовано, він посилає сигнал, і хоче почути відповідь – чи може він ще далі посунути межу (своїх можливих дій)"

"Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам’ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі, і що було далі",– додав генерал, натякаючи на згоду Європи на компроміси із Гітлером.

"Якщо ми не врахуємо уроки історії, то ми рухатимемося до третьої світової війни",– резюмує Келлог.

Одночасно американський генерал переконаний, що наразі єдність західних країн є безпрецедентною.

"Я не бачив щоб з часів Другої світової війни, щоб альянс західних країн був таким сильним та єдиним",– вважає він.

В якості прикладу він згадує візит у Вашингтон президента України Володимира Зеленського разом із лідерами провідних європейських країн. "Років п’ять чи шість було би марно сподіватися на таку кількість та таку прудку реакцію західних лідерів",– заявив Келлог.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Детально про наслідки атаки читайте у статті "Що є метою РФ і чому НАТО не вважає "нападом" атаку дронів на Польщу".