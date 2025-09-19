Келлог: если "прогнуться" перед Путиным, дальше он может напасть на страну НАТО

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины, генерал Кит Келлог соглашается с мнением, что победа России в Украине побудит Кремль к нападению на кого-то из членов НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Келлог сказал в интервью The Telegraph.

Генерала спросили, согласен ли он с мнением бывшего вице-президента Майка Пенса о том, что в случае покорения Россией Украины далее РФ может пойти войной на кого-то из членов НАТО.

"Полностью согласен. Путина и Россию следует рассматривать как экспансионистское государство. Он стремится возродить Российскую империю – просто посмотрите в историю. Дайте ему дюйм – он отхватит милю", – ответил Келлог.

Он продолжил, что видит параллели между нынешней ситуацией и тем, что происходило перед Второй мировой войной.

"В Мюнхене в 1938 году Гитлер заявил, что ему нужны только Судеты. Затем он захотел Рейнланд, потом Польшу, а потом мы оказались во Второй мировой. История не повторяется, но в ней можно видеть сходства. Именно это сейчас происходит с Украиной. Мы должны остановить его (Путина) сейчас", – подчеркнул Кит Келлог.

Также в интервью Келлог высказал мнение, что глава Кремля по своей сути "был и остается" агентом КГБ.

"Он не понимает Запад. Он притворяется, что не говорит по-английски – но говорит, мы несколько раз ловили его на этом. Он манипулятор. Единственное, что можно этому противопоставить – это мощь, могущество и сила", – сказал генерал.

Он также выразил убеждение, что на бряцание ядерным оружием со стороны РФ нужно отвечать, а не молчать, и напомнил, как Трамп говорил с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Когда лидер Северной Кореи сказал ему, что они ядерная держава, ответ Трампа был – что у него "тоже есть красная кнопка, она больше вашей и работает лучше".

"Путин – реалист, и если повысить ставки – он отступит", – сказал Келлог.

Генерал также повторил, что массовое нарушение воздушного пространства Польши российскими БПЛА 10 сентября совсем не похоже на случайность и что так Россия проверяет, какой будет реакция Запада.

Во время последнего визита в Киев Кит Келлог высказал мнение, что Россия уже не победит в войне против Украины.