Глава МЗС Латвії про порушення літаками РФ повітряного простору Естонії: це провокація

Новини — П'ятниця, 19 вересня 2025, 19:42 — Марія Ємець

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже вважає провокацією порушення повітряного простору Естонії одразу трьома військовими літаками РФ, що перебували там 12 хвилин. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X. 

"Порушення повітряного простору Естонії трьома російськими літаками – це явна провокація. Літаки НАТО перехопили російські. Проте потрібно посилювати військову присутність НАТО та місію "Східний вартовий", щоб запобігати такій безвідповідальній поведінці", – написала Байба Браже. 

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків. 

Після цього МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу. 

