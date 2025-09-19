Глава МЗС Латвії про порушення літаками РФ повітряного простору Естонії: це провокація

Очільниця МЗС Латвії Байба Браже вважає провокацією порушення повітряного простору Естонії одразу трьома військовими літаками РФ, що перебували там 12 хвилин.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

"Порушення повітряного простору Естонії трьома російськими літаками – це явна провокація. Літаки НАТО перехопили російські. Проте потрібно посилювати військову присутність НАТО та місію "Східний вартовий", щоб запобігати такій безвідповідальній поведінці", – написала Байба Браже.

Violation of Estonia’s airspace by 3 Russian planes is a clear provocation. NATO’s planes intercepted Russian aircraft, however, the NATO’s presence and the Eastern Sentry mission needs to be strengthened to prevent this reckless behaviour. https://t.co/eOUsQZi3hy – Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 19, 2025

У пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Після цього МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу.