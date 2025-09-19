Глава МИД Латвии о нарушении самолетами РФ воздушного пространства Эстонии: это провокация

Глава МИД Латвии Байба Браже считает провокацией нарушение воздушного пространства Эстонии сразу тремя военными самолетами РФ, которые находились там 12 минут.

Как сообщает "Европейская правда", заявление она опубликовала в своем X.

"Нарушение воздушного пространства Эстонии тремя российскими самолетами – это явная провокация. Самолеты НАТО перехватили российские. Однако нужно усиливать военное присутствие НАТО и миссию "Восточный страж", чтобы предотвращать такое безответственное поведение", – написала Байба Браже.

Violation of Estonia’s airspace by 3 Russian planes is a clear provocation. NATO’s planes intercepted Russian aircraft, however, the NATO’s presence and the Eastern Sentry mission needs to be strengthened to prevent this reckless behaviour. https://t.co/eOUsQZi3hy – Baiba Braže (@Braze_Baiba) September 19, 2025

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного России и выразил ему протест.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас назвала инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и подчеркнула, что таким образом Россия испытывает решимость Запада.