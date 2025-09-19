Сибига после провокации РФ против Эстонии: полумер уже недостаточно

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров к "сокрушительному давлению" на Россию после того, как ее военные самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

По словам Сибиги, вторжение трех российских истребителей в воздушное пространство Эстонии – "это очередная эскалация со стороны России и прямая угроза трансатлантической безопасности".

"Украина поддерживает Эстонию на фоне наглого запугивания со стороны России. Согласен с моим эстонским коллегой Маргусом Цахкной, что полумер уже недостаточно. Россия должна столкнуться с сокрушительным политическим и экономическим давлением", – добавил он.

Глава украинского МИД считает, что Россия будет становиться только более наглым и агрессивным, пока "не получит действительно сильного ответа".

"Пришло время положить конец чувству безнаказанности Путина", – подытожил Сибига свой пост.

В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного России и выразил ему протест.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас назвала инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и подчеркнула, что таким образом Россия испытывает решимость Запада.