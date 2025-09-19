Глава МЗС Німеччини вважає, що НАТО належно відреагував на провокацію РФ в Естонії

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що НАТО перехопленням літаків належно відреагував на провокацію РФ в Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Вадефуль почав допис зі слів, що "пильність є ціною за свободу" і цей принцип НАТО завжди актуальний.

"Сьогодні це явно продемонструвало неприйнятне порушення Росією повітряного простору Естонії. Запевнив мого колегу Маргуса Тсахкну у повній солідарності Німеччини. Невідкладним перехопленням російських літаків ми демонструємо, що НАТО завжди готовий оборонятися", – написав Йоганн Вадефуль.

Warum werden russische Flugzeuge nicht beschattet bevor sie in den NATO-Luftraum eindringen? War das Radarsystem kaputt oder hat die Luftverteidigung geschlafen? Auf Grund der geringen Größe Lettlands kann bei einem Eindringen von Kampfflugzeugen die Hauptstadt Riga innerhalb von… – Florian Hauswiesner (@realHauswiesner) September 19, 2025

Як відомо, у пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків.

Після цього МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу.