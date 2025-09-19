Укр Рус Eng

Глава МЗС Німеччини вважає, що НАТО належно відреагував на провокацію РФ в Естонії

Новини — П'ятниця, 19 вересня 2025, 20:11 — Марія Ємець

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль вважає, що НАТО перехопленням літаків належно відреагував на провокацію РФ в Естонії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X. 

Вадефуль почав допис зі слів, що "пильність є ціною за свободу" і цей принцип НАТО завжди актуальний. 

"Сьогодні це явно продемонструвало неприйнятне порушення Росією повітряного простору Естонії. Запевнив мого колегу Маргуса Тсахкну у повній солідарності Німеччини. Невідкладним перехопленням російських літаків ми демонструємо, що НАТО завжди готовий оборонятися", – написав Йоганн Вадефуль. 

Як відомо, у пʼятницю три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою і залишалися там загалом 12 хвилин. У НАТО повідомили, що здійснили перехоплення літаків. 

Після цього МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного Росії та висловило йому протест.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас назвала інцидент "надзвичайно небезпечною провокацією" і наголосила, що так Росія випробовує рішучість Заходу. 

