Глава МИД Германии считает, что НАТО должным образом отреагировал на провокацию РФ в Эстонии

Министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль считает, что НАТО перехватом самолетов должным образом отреагировал на провокацию РФ в Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем X.

Вадефуль начал пост со слов, что "бдительность является ценой за свободу" и этот принцип НАТО всегда актуален.

"Сегодня это явно продемонстрировало неприемлемое нарушение Россией воздушного пространства Эстонии. Заверил моего коллегу Маргуса Тсахкну в полной солидарности Германии. Неотложным перехватом российских самолетов мы демонстрируем, что НАТО всегда готов обороняться", – написал Йоганн Вадефуль.

Warum werden russische Flugzeuge nicht beschattet bevor sie in den NATO-Luftraum eindringen? War das Radarsystem kaputt oder hat die Luftverteidigung geschlafen? Auf Grund der geringen Größe Lettlands kann bei einem Eindringen von Kampfflugzeugen die Hauptstadt Riga innerhalb von… – Florian Hauswiesner (@realHauswiesner) September 19, 2025

Как известно, в пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там 12 минут. В НАТО сообщили, что осуществили перехват самолетов.

После этого МИД Эстонии вызвал временного поверенного России и выразил ему протест.

Главная дипломатка Европейского Союза Кая Каллас назвала инцидент "чрезвычайно опасной провокацией" и подчеркнула, что таким образом Россия испытывает решимость Запада.