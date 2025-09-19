У НАТО розповіли деталі інциденту з порушенням повітряного простору Естонії

У Північноатлантичному Альянсі сказали, що російські винищувачі, які у пʼятницю порушили повітряний простір Естонії, не діяли професійно.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в коментарі речника штабу Верховного головнокомандувача Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі (SHAPE).

У коментарі йдеться, що у пʼятницю вранці три російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії.

"Такої поведінки не очікуєш від професійних військово-повітряних сил. НАТО швидко відреагував у межах операції "Східний вартовий", піднявши в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії. Швеція і Фінляндія також підняли в повітря свої літаки швидкого реагування", – додали там.

Речник SHAPE сказав, що в межах операції з реагування Командування повітряних сил НАТО забезпечувало злагоджену взаємодію та координацію із союзниками.

Європейські держави раніше висловили солідарність із Естонією, а міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав партнерів до "нищівного тиску" на Росію.

Премʼєр-міністр Естонії Крістен Міхал сказав, що його країна ініціювала консультації НАТО за статтею 4 Вашингтонського договору.