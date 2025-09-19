В НАТО рассказали подробности инцидента с нарушением воздушного пространства Эстонии

В Североатлантическом альянсе заявили, что российские истребители, которые в пятницу нарушили воздушное пространство Эстонии, действовали непрофессионально.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в комментарии представителя штаба Верховного главнокомандующего Объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE).

В комментарии говорится, что в пятницу утром три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии.

"Такого поведения не ожидаешь от профессиональных военно-воздушных сил. НАТО быстро отреагировало в рамках операции "Восточный страж", подняв в воздух итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии. Швеция и Финляндия также подняли в воздух свои самолеты быстрого реагирования", – добавили там.

Представитель SHAPE сказал, что в рамках операции по реагированию Командование воздушных сил НАТО обеспечивало слаженное взаимодействие и координацию с союзниками.

Европейские государства ранее выразили солидарность с Эстонией, а министр иностранных дел Андрей Сибига призвал партнеров к "сокрушительному давлению" на Россию.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал, что его страна инициировала консультации НАТО по статье 4 Вашингтонского договора.