Американський президент Дональд Трамп виступить із новою заявою з Овального кабінету Білого дому у вівторок, 2 вересня.

Розклад оприлюднило видання Roll Call, яке спеціалізується на новинах про Конгрес, пише "Європейська правда".

Виступ Трампа запланований на 2 вересня о 21:00 за київським часом.

Наразі невідомо, про що саме буде говорити президент США.

Скриншот: Roll Call

Нагадаємо, 22 серпня міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що Владімір Путін зустрінеться з Володимиром Зеленським тільки після підготовки "програми саміту", і наразі таких планів немає.

За даними ЗМІ, президент США Дональд Трамп має намір залишити Росії та Україні організовувати зустріч між їхніми лідерами, і тим самим поки що відсторониться від переговорів.

Зеленський під час спілкування зі ЗМІ 29 серпня нагадав, що у понеділок сплинуть "пару тижнів", які Трамп дав Москві на наступні кроки у рамках перемовин, зокрема організацію двосторонньої зустрічі з Україною, перш ніж повернутись до ідеї санкцій.