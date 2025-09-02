Американский президент Дональд Трамп выступит с новым заявлением из Овального кабинета Белого дома во вторник, 2 сентября.

Расписание обнародовало издание Roll Call, которое специализируется на новостях о Конгрессе, пишет "Европейская правда".

Выступление Трампа запланировано на 2 сентября в 21:00 по киевскому времени.

Пока неизвестно, о чем именно будет говорить президент США.

Напомним, 22 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Владимир Путин встретится с Владимиром Зеленским только после подготовки "программы саммита", и пока таких планов нет.

По данным СМИ, президент США Дональд Трамп намерен оставить России и Украине организовывать встречу между их лидерами, и тем самым пока что отстранится от переговоров.

Зеленский во время общения со СМИ 29 августа напомнил, что в понедельник истекут "пару недель", которые Трамп дал Москве на следующие шаги в рамках переговоров, в частности организацию двусторонней встречи с Украиной, прежде чем вернуться к идее санкций.