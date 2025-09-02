У Варшаві рівень води у Віслі оновив історичний мінімум

Рівень води у Віслі на замірній станції біля набережних Варшави сягнув історичного мінімуму.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Вранці 2 вересня замірні пристрої на гідрологічній станції "Варшава-Бульвари над Віслою" зафіксували рівень води 5 см, що є найменшим показником в історії спостережень у цьому місці.

Рівень води впав ще на сантиметр, порівняно з показниками 28 серпня.

Мінімальні показники фіксують і на понад 20 інших гідрологічних станціях регіону.

У зв’язку з падінням рівня води роботу поромів на Віслі зупинили ще з 12 серпня до покращення ситуації.

Схожа ситуація була і в 2024 році, але тоді зафіксований мінімум у Варшаві був на 20 см вищим.

Останніми роками екстремальне обміління спостерігалося і на інших річках Європи, зокрема Рейні. У Нідерландах, Німеччині та Чехії тоді виступили на поверхню так звані "голодні камені".

У 2024 році через зниження рівня води в Дунаї на території Сербії та Угорщини стало видно рештки військових кораблів, затоплених під час Другої світової.