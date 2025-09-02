В Варшаве уровень воды в Висле обновил исторический минимум

Уровень воды в Висле на замерной станции возле набережных Варшавы достиг исторического минимума.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Утром 2 сентября измерительные устройства на гидрологической станции "Варшава-Бульвары над Вислой" зафиксировали уровень воды 5 см, что является наименьшим показателем в истории наблюдений в этом месте.

Уровень воды упал еще на сантиметр по сравнению с показателями 28 августа.

Минимальные показатели фиксируют и на более 20 других гидрологических станциях региона.

В связи с падением уровня воды работу паромов на Висле остановили еще с 12 августа до улучшения ситуации.

Похожая ситуация была и в 2024 году, но тогда зафиксированный минимум в Варшаве был на 20 см выше.

В последние годы экстремальное обмеление наблюдалось и на других реках Европы, в частности Рейне. В Нидерландах, Германии и Чехии тогда выступили на поверхность так называемые "голодные камни".

В 2024 году из-за снижения уровня воды в Дунае на территории Сербии и Венгрии стали видны остатки военных кораблей, затопленных во время Второй мировой.