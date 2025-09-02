Фракція ультраправих і популістів у Європарламенті обурена нападом на Бабіша

Політична група "Патріоти за Європу", до якої входить більшість із представлених у Європарламенті ультраправих та популістських партій, обурились нападом на експрем’єра Чехії Андрея Бабіша.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву розмістили в офіційному профілі групи в соцмережі X.

"Рішуче засуджуємо жорстокий напад, що стався вчора у Чехії проти Андрея Бабіша. Насильство – не рішення для шляху вперед. "Патріоти" висловлюють підтримку Андрею Бабішу та бажають йому якнайшвидшого відновлення", – йдеться у повідомленні.

🇨🇿 | We strongly condemn the violent attack that took place against @AndrejBabis in the Czech Republic. Violence is not the way forward, the Patriots stand with @AndrejBabis and wish him a fast recovery and return! #Patriots – Patriots for Europe (@PatriotsEP) September 2, 2025

Група "Патріоти за Європу", нагадаємо, сформувалася у Європарламенті після виборів 2024 року. Вона включає такі партії, як "Фідес" угорського прем’єра Віктора Орбана, "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і Жордана Барделли, Австрійську партію свободи та політсилу Бабіша ANO.

Як повідомляли, Бабіша вдарили по голові металевим предметом на передвиборчому мітингу в окрузі Фридек-Містек на сході Чехії. Політика доправили до лікарні для обстеження, він скасував заплановані на наступний день заходи. Нападника затримали того ж вечора.

Інцидент стався за місяць до виборів депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки. Партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша наразі лідирує у рейтингах.