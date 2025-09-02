Укр Рус Eng

Фракція ультраправих і популістів у Європарламенті обурена нападом на Бабіша

Новини — Вівторок, 2 вересня 2025, 11:11 — Марія Ємець

Політична група "Патріоти за Європу", до якої входить більшість із представлених у Європарламенті ультраправих та популістських партій, обурились нападом на експрем’єра Чехії Андрея Бабіша.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву розмістили в офіційному профілі групи в соцмережі X.

"Рішуче засуджуємо жорстокий напад, що стався вчора у Чехії проти Андрея Бабіша. Насильство – не рішення для шляху вперед. "Патріоти" висловлюють підтримку Андрею Бабішу та бажають йому якнайшвидшого відновлення", – йдеться у повідомленні.

Група "Патріоти за Європу", нагадаємо, сформувалася у Європарламенті після виборів 2024 року. Вона включає такі партії, як "Фідес" угорського прем’єра Віктора Орбана, "Національне об’єднання" Марін Ле Пен і Жордана Барделли, Австрійську партію свободи та політсилу Бабіша ANO.

Як повідомляли, Бабіша вдарили по голові металевим предметом на передвиборчому мітингу в окрузі Фридек-Містек на сході Чехії. Політика доправили до лікарні для обстеження, він скасував заплановані на наступний день заходи. Нападника затримали того ж вечора. 

Інцидент стався за місяць до виборів депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки. Партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша наразі лідирує у рейтингах.

Чехія Європарламент
