Напад на експремʼєра Чехії: поліція каже, що затримала зловмисника

Чоловіка, який у понеділок ввечері на передвиборчому мітингу партії ANO в окрузі Фридек-Містек напав на її очільника, експремʼєра Чехії Андрея Бабіша, був затриманий і допитується слідчими.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила чеська поліція на Х.

У поліції Чехії повідомили, що присутні на мітингу ANO правоохоронці затримали зловмисника.

"Крім Андрея Бабіша, було надано медичну допомогу ще одній жінці, і ступінь їхніх травм також буде предметом розслідування", – додали там.

Правоохоронці сказали, що ситуація попередньо визначене як злочин хуліганства, але там не виключають розширення її кваліфікації.

Як повідомлялось, Бабіша вдарили по голові металевим предметом на передвиборчому мітингу в окрузі Фридек-Містек на сході Чехії. Політика доправили до лікарні для обстеження.

Інцидент стався за місяць до виборів депутатів до нижньої палати парламенту Чеської Республіки. Партія ANO експрем’єра Андрея Бабіша наразі лідирує у рейтингах.