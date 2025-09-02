Фракция ультраправых и популистов в Европарламенте возмущена нападением на Бабиша
Политическая группа "Патриоты за Европу", в которую входит большинство из представленных в Европарламенте ультраправых и популистских партий, возмутились нападением на экс-премьера Чехии Андрея Бабиша.
Как сообщает "Европейская правда", заявление разместили в официальном профиле группы в соцсети X.
"Решительно осуждаем жестокое нападение, произошедшее вчера в Чехии на Андрея Бабиша. Насилие – не решение для пути вперед. "Патриоты" выражают поддержку Андрею Бабишу и желают ему скорейшего восстановления", – говорится в сообщении.
🇨🇿 | We strongly condemn the violent attack that took place against @AndrejBabis in the Czech Republic. Violence is not the way forward, the Patriots stand with @AndrejBabis and wish him a fast recovery and return! #Patriots– Patriots for Europe (@PatriotsEP) September 2, 2025
Группа "Патриоты за Европу", напомним, сформировалась в Европарламенте после выборов 2024 года и включает такие партии, как "Фидес" венгерского премьера Виктора Орбана, "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделлы, Австрийскую партию свободы и политсилу Бабиша ANO.
Как сообщалось, Бабиша ударили по голове металлическим предметом на предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии. Политика доставили в больницу для обследования, он отменил запланированные на следующий день мероприятия. Нападавшего задержали в тот же вечер.
Инцидент произошел за месяц до выборов депутатов в нижнюю палату парламента Чешской Республики. Партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша сейчас лидирует в рейтингах.