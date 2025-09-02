В 2024 году Польша стала лидером по расходам на оборону в ЕС

Европейское оборонное агентство (EDA) прогнозирует, что в 2025 году расходы на оборону в странах Европейского Союза достигнут рекордных 381 млрд евро, в 2024 году лидером по расходам стала Польша.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В ежегодном отчете EDA отмечается, что в 2024 году оборонные расходы стран ЕС уже достигли беспрецедентного уровня – 343 млрд евро, что на 19% больше, чем годом ранее. Лидером стала Польша, которая направила на оборону около 3,75% ВВП.

Рост объясняется рекордными объемами заказов на оборудование, увеличением инвестиций в исследования и разработки, а также стремлением стран ЕС укрепить военный потенциал в ответ на ухудшение среды безопасности.

"Европа тратит рекордные суммы на оборону, чтобы обеспечить безопасность наших граждан, и мы не остановимся на этом", – заявила глава внешнеполитической службы ЕС и руководительница Европейского оборонного агентства Кая Каллас.

Генеральный директор EDA Андре Денк назвал рекордные показатели "обнадеживающим сигналом", но подчеркнул, что достижение новой цели НАТО – 3,5% ВВП на оборону и более 5% с учетом инфраструктуры и гражданской составляющей – потребует более 630 млрд евро ежегодно.

Также по данным агентства, в 2024 году 25 стран ЕС увеличили оборонные бюджеты в реальном выражении, тогда как 16 государств зафиксировали рост более 10%.

Расходы на одного профессионального военного достигли рекордных 249 тысяч евро, а инвестиции в военные исследования и разработки выросли на 20% – до 13 млрд евро.

Больше всего средств было направлено на закупку оборудования – 88 млрд евро. В 2025-м эта сумма, по прогнозам, превысит 100 млрд евро.

Стоит отметить, что польское правительство в конце августа одобрило проект бюджета на 2026 год, который предусматривает повышение оборонных расходов почти до согласованного на саммите НАТО уровня в 5% ВВП.

Беспрецедентное изменение в подходе к расходам на вооружение произошло только после полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году. В ответ на ухудшение международной ситуации на саммите НАТО в Гааге в этом году была принята амбициозная финансовая цель в размере 5% ВВП.