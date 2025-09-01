Прем’єр Франції допустив провал голосування за вотум довіри його уряду

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру допустив, що його спроби досягти компромісу з політичними партіями на тлі наближення голосування за вотум довіри уряду, можуть провалитися, що зрештою коштуватиме йому посади.

Заяву очільника уряду Франції наводить Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Цими вихідними кілька лідерів опозиції виключили будь-яку можливість підтримки уряду Байру.

Лідери опозиції, зокрема, глава ультраправої партії "Національний фронт" Жордан Барделла і лідер соціалістів Олів'є Форе, підтвердили, що голосуватимуть проти вотуму довіри.

"Компроміс – це прекрасна річ, але я не впевнений, що він можливий", – сказав французький прем'єр.

Водночас він наголосив, що продовжить боротьбу і вірить, що у нього ще є шанс на успіх.

"Питання не в долі прем'єр-міністра чи Франсуа Байру. І навіть не в долі уряду. Питання в долі Франції", – зазначив Байру.

Нагадаємо, 28 серпня французькі ультраправі та ультраліві відхилили компроміс із прем'єр-міністром Франсуа Байру щодо його проєкту бюджету, спрямованого на скорочення витрат.

Байру запросив представників парламентських партій до переговорів – за лічені дні перед голосуванням за вотум довіри його уряду 8 вересня.

Несподіване рішення Байру провести голосування щодо довіри до його уряду знову поставило Францію на межу політичного паралічу, що загрожує фінансовими та економічними потрясіннями.

Якщо Байру буде змушений піти у відставку, президент Франції Емманюель Макрон може обрати нового прем'єра або вирішити розпустити парламент і провести вибори.

Детальніше на цю тему у статті: "Самогубство" прем’єра: заради чого уряд Франції піде у відставку і які наслідки це матиме.