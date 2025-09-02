В партии Ле Пен уже мечтают об абсолютном большинстве в случае досрочных выборов

В руководстве французской правопопулистской партии "Национальное объединение" допускают, что могут получить даже абсолютное большинство в новом парламенте в случае досрочных выборов – сценария, который может запуститься уже на следующей неделе, если вотум доверия правительству провалится.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Вице-президент "Нацобъединения" Себастьен Шеню в эфире BFMTV заявил, что их политсила готова к возможным досрочным выборам и уже имеет предварительно определенных кандидатов на всех округах.

"Сейчас французы хотят стабильности, а мы и являемся гарантами стабильности", – заявил он.

Политик выразил уверенность, что "Нацобъединение" может получить в новом созыве парламента абсолютное большинство на фоне проседания рейтингов более центристских партий.

Также Шеню исключил возможность номинирования на премьерский пост Марин Ле Пен – учитывая обвинительный приговор, который она оспаривает, и сказал, что кандидатом на премьера от партии будет Жордан Барделла.

Напомним, во Франции вновь обострился политический кризис после решения действующего премьера Франсуа Байру вынести на рассмотрение парламента вопрос о доверии правительству – на фоне необходимости принимать непопулярные решения о сокращении расходов.

В отличие от предыдущих раз, прогнозируют, что на этот раз правительство не удержится, и премьер признает эти риски.

Если Байру будет вынужден уйти в отставку, президент Франции Эмманюэль Макрон может избрать нового премьера и снова сформировать нестабильное правительство меньшинства, или распустить парламент и провести выборы.

