У невизнаному Придністров'ї провели військовий парад до 35-річчя "республіки"

У столиці невизнаного Придністров’я Тирасполі провели військовий парад з нагоди 35-річчя "проголошення республіки".

Про це пише NewsMaker, передає "Європейська правда".

У столиці невизнаного Придністров’я вперше за чотири роки провели військовий парад з нагоди 35-річчя "проголошення республіки".

Цей захід відбувся менше ніж за місяць до парламентських виборів у Молдові.

За даними самопроголошеної адміністрації Тирасполя, в "параді" взяли участь понад тисяча військовослужбовців місцевого гарнізону. На центральній площі пройшли підрозділи невизнаних структур, а також курсанти і жіночі формування.

Ні невизнана адміністрація в Тирасполі, ні преса регіону не надали подробиць про військову техніку, представлену на параді.

"Заплановані та проведені в Тирасполі маніфестації носять провокаційний характер і спрямовані на підрив суверенітету та територіальної цілісності Республіки Молдова в кордонах, визнаних міжнародним співтовариством", – заявили у Бюро реінтеграції Молдови.

У Бюро заявили, що логіка цих подій суперечить не тільки конституції і принципам міжнародного права, а й "меті мирного врегулювання придністровського конфлікту, викликаючи тривогу через виражений мілітаристський акцент і агресивну індоктринацію".

"У той час як громадяни Республіки Молдова відзначали День незалежності культурними заходами, концертами та художніми виставками, просуваючи дух примирення і миру, в придністровському регіоні набирають силу акції пропаганди ненависті, демонстрації сили, військові навчання. Ці прояви агресії сіють паніку серед жителів і відволікають увагу від нагальних соціально-економічних проблем регіону, які, на тлі нинішньої енергетико-гуманітарної кризи, вимагають швидких і продуманих рішень", – підкреслили в Бюро.

Нагадаємо, раніше в уряді Молдови виключили можливість відкриття виборчих дільниць у Придністровʼї до реінтеграції регіону. Придністровці на майбутніх парламентських виборах у Молдові можуть проголосувати на дільницях, відкритих на правому березі.

